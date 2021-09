Lo ha detto il presedente di Intesa Sanpaolo a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio

(LaPresse) Le imprese “chiederanno e stanno chiedendo” le risorse messe a disposizione da Intesa Sanpaolo nell’ambito del Pnrr “anche se hanno accumulato liquidità nel 2020, di circa 90 miliardi, perché non sapevano dove investire”. Lo ha detto il presedente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio (Como). “Adesso invece ci sono obiettivi, possibilità e ci sono degli indirizzi di investimento possibile che a mio giudizio sono i più interessanti – ha aggiunto – quelli che vanno in direzione della lotta al cambiamento climatico, dell’economia sostenibile. Chi investe in queste direzioni avrà il dominio dei mercati nei prossimi decenni”. Parlando poi di banche Gros-Pietro ha spiegato che “a nostro avviso c’è spazio per almeno una terza grande banca italiana, con azionariato italiano”

