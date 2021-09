L'economista: "Ci vuole ampia proporzione di popolazione vaccinata"

(LaPresse) – “Credo che sia importante non ricadere nelle chiusure” e per questo “ci vuola un’ampia proporzione di popolazione vaccinata. Il Green Pass dà un incentivo ed è anche una cosa logica perché chi è vaccinato ha una minore probabilità di infettare gli altri, quindi è giusto che vada in posti più affollati”. Lo ha detto l’economista Carlo Cottarelli a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio (Como).

