Di queste 1.149 riguardano comandanti e piloti, 2.928 gli assistenti di volo e 5.750 gli overhead

Cresce in maniera robusta il numero delle candidature per far parte del personale Ita. Alle 9, secondo dati raccolti da LaPresse, le domande sfioravano quota 10 mila: nel dettaglio erano 9.827.

Di queste 1.149 riguardano comandanti e piloti, 2.928 gli assistenti di volo e 5.750 gli overhead.

Un dato particolarmente importante in un contesto ancora di grande difficoltà per il settore del trasporto aereo e che mette in luce la volontà del presidente di Ita Alfredo Altavilla di lanciare un segnale di discontinuità. Significativo che in un momento come questo e con un contratto ancora da far valutare ai candidati, ci siano quasi 10 mila domande a fronte dei 2.800 posti disponibili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata