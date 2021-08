Intervento al Meeting di Cl a Rimini

(LaPresse) – “I numeri” estivi “sono stati interessanti, ovviamente ci manca il turismo straniero, per cui siamo ben lontani dal turismo straniero ante Covid. La preoccupazione è forte per tutto questo mondo di turismo e imprese. Mi allargo un po’ anche al discorso dell’autunno, perché l’autunno presenta degli appuntamenti importanti: campagna vaccinale da completare, elezioni amministrative – anche questa è una bella partita – poi abbiamo anche sullo scenario internazionale delle questioni irrisolte. Quindi, non vorremmo che tutto questo creasse delle frizioni. Chiediamo veramente alla politica di essere molto pragmatica e ai partiti di lavorare in una ripresa consolidata. Noi dobbiamo consolidare questi cenni di ripresa”. Così la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, intervenendo al Meeting di Rimini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata