Continua il periodo di crescita della società di micromobilità dopo la recente quotazione al Nasdaq

Ancora novità in casa Helbiz. L’azienda leader della micromobilità, recentemente quotata al Nasdaq ($HLBZ), ha infatti annunciato che entrerà a far parte delle scuderie del campionato mondiale eSkootr (eSC). Helbiz entra in eSC con un team di tre piloti che gareggeranno con il monopattino S1-X, sviluppato con forniture e metodologia F1, nelle città di tutto il mondo dal 2022.

Waiting for the #eSkootr Championship (eSC) @eSC_LIVE 🛴 Our three riders will race the eSkootr S1-X and will compete in cities across the world from 2022 ⚡️#escooter #electric pic.twitter.com/7zod5YP2nD — Helbiz (@helbizofficial) August 18, 2021

Come si legge nel comunicato stampa rilasciato dall’azienda guidata da Salvatore Palella, il mezzo Helbiz è stato progettato e sviluppato da Ycom e Williams Advanced Engineering. “Questo è sicuramente un periodo di forte crescita e sviluppo per Helbiz. Proprio la scorsa settimana l’azienda si è quotata al Nasdaq, e ora siamo ufficialmente la prima azienda di micromobilità ad aver raggiunto questo obiettivo”, ha dichiarato Emanuele Liatti, Chief Product Officer di Helbiz.

“Inoltre, abbiamo recentemente annunciato il lancio di Helbiz One, il nostro monopattino Made in Italy Designed by Pininfarina: il prototipo del primo scooter destinato alla vendita. Ora l’ingresso in questo sport di alto livello, paragonabile alle Formula 1 dei monopattini, con un modello speciale e un team dedicato, in partnership con eSC, aggiunge nuove opportunita’ per l’azienda. Entriamo in un mondo adrenalinico e sicuramente emozionante”, ha concluso Liatti.

