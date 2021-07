FOTO DI ARCHIVIO

Il certificato ha un taglio di 10.000 euro, ha una durata di 5 anni e può essere sottoscritto direttamente alla Borsa di Vienna

Con il certificato del Fondo di investimento Hetica Klassik della svizzera Hetica Capital emesso sulla Borsa di Vienna l’automobilismo storico per la prima volta entra nel mercato azionario .

I dati degli ultimi dieci anni riportati dall’indice Knight Frank Luxury hanno rilevato un aumento del 288% del valore delle vetture da collezione e del 91% negli ultimi 5 anni. Sino ad oggi l’interesse all’acquisto di auto d’epoca, come incremento al proprio patrimonio, veniva sollecitato il più delle volte attraverso il “passa parola”. Una sorta di “investimento fai da te”. Con il Fondo Hetica Klassik viene regolamentato al livello internazionale un comparto in costante ascesa, interessante non solo per gli appassionati ma anche per gli investitori istituzionali. Il certificato ha un taglio di 10.000 euro, ha una durata di 5 anni e può essere sottoscritto direttamente alla Borsa di Vienna, che negli ultimi anni si è distinta nel panorama europeo come mercato particolarmente attento a iniziative di nicchia e di carattere innovativo, oppure tramite il canale bancario, rivolgendosi direttamente al proprio istituto di credito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata