Nel 2050 il petrolio sostituito da materie rinnovabili e riciclabili

(LaPresse) Il processo di decarbonizzazione della filiera petrolifera “durerà un paio di decenni. E’ evidente che si è già avviato. Alcune nostre raffinerie già producono biocarburanti partendo da materiale biologico non più fossile”. Lo ha detto a LaPresse il presidente dell’Unione energie per la mobilità (Unem) Claudio Spinaci, a margine dei lavori dell’assemblea dell’associazione in corso a Roma. “Successivamente – aggiunge Spinaci – si integrerà l’attuale produzione del petrolio con materie prime alternative, secondarie, derivanti dal ciclo dei rifiuti. Nell’arco di quindici venti anni le raffinerie ridurranno drasticamente fino ad azzerare nel 2050 come materia prima il petrolio sostituito da queste materie rinnovabili e riciclabili”.

