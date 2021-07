A Venezia il secondo giorno di lavori. Yellen: "Ieri progressi su clima e Covid"

Al via i lavori della seconda giornata del G20 dell’Economia di Venezia. “Venerdì è stata una giornata produttiva al G20: abbiamo compiuto progressi nell’affrontare sfide globali cruciali, come la crisi climatica e porre fine alla pandemia. Non vedo l’ora di continuare la conversazione questo fine settimana”, ha scritto su Twitter la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen. Oggi sarà redatto il documento finale dell’incontro dei governatori delle banche centrale e dei ministri delle Finanze del G20, che dovrebbe prevedere tra i punti un accordo formale sulla tassazione minima globale delle multinazionali. Intanto nella città sono stati rafforzate le misure di sicurezza: elicotteri e droni sorvolano la Laguna dalle prime ore del mattino.

Le Maire: Ampia intesa su global minimum tax, sarà punto non ritorno

C’è un “ampio sostegno” tra i Paesi del G20 all’istituzione di una tassazione minima sulle multinazionali. Lo ha detto il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, in un briefing con la stampa a margine del G20, ricordando che se sarà raggiunta un’intesa formale – nel documento redatto al termine dei lavori del G20 – “sarà un punto di non ritorno” e che la Francia “ha spinto per un accordo” che rappresenterà una “rivoluzione” nel mondo della tassazione internazionale. “Pensiamo che questa intesa rappresenti il modo migliore per avere una competizione leale tra i Paesi del G20”, ha sottolineato Le Maire.

