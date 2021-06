L'immobile di 17.000 mq è nel cuore del centro storico piemontese

Il Fondo immobiliare ‘Gran Torino‘, Fondo di investimento alternativo (Fia) immobiliare di tipo chiuso costituito e gestito da Finint Investments SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint, ha concluso l’acquisizione di un immobile di 17.000 mq dal Fondo Toscanini gestito da Generali Real Estate SGR denominato ‘Palazzo Gran Torino‘. Lo si legge in una nota.

Ubicato tra via Roma, via Gramsci, via Gobetti e via Buozzi, nel cuore del centro storico del capoluogo piemontese, a pochi passi dalle principali destinazioni turistiche della città, come piazza San Carlo, il Museo Egizio e la stazione di Torino Porta Nuova, si compone di un piano terra ad uso retail, con unità commerciali locate a primari brand della moda e di 7 piani fuori terra ad uso residenziale e uffici.

L’edificio, di grande prestigio, risale ai primi del ‘900 e porta la firma dell’Architetto Marcello Piacentini, esponente di spicco del movimento razionalista italiano e noto per essere stato l’inventore di uno stile completamente nuovo, capace di cambiare il volto dell’Italia, introducendola nell’era moderna. Il main investor dell’operazione è Zetland Capital LLP attraverso il Fondo Zetland Special Situation Fund I LP, mentre Crea.Re Group è co-investor e operating partner dell’operazione.

Ahmed Hamdani, Chief Investment Officer di Zetland Capital, ha commentato: “L’Italia rappresenta per Zetland uno dei principali mercati su cui investire e siamo lieti di poter consolidare lo sviluppo dei nostri investimenti attraverso Finint SGR. L’accordo con CreaRe Group come partner operativo ci permette di avere un filo diretto con il paese e il territorio. L’investimento in questo prestigioso immobile nel cuore di Torino è il primo frutto di questa collaborazione di lungo periodo”.

Andrea Tessitore, CEO di Crea.Re Group, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di avere strutturato e co-investito con Zetland Capital, quale principale investitore, in un progetto così rilevante per la città di Torino. La partnership di un investitore istituzionale come Zetland con un gruppo di imprenditori fortemente radicati sul territorio piemontese permetterà di creare valore e aprire relazioni di indubbio beneficio per tutti gli stakeholders coinvolti nell’operazione”. Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint Investments SGR, inoltre, ha affermato: “L’acquisizione di questo immobile storico nel cuore di Torino è una ulteriore conferma della volontà di Finint SGR di investire sui centri storici di città italiane di medie e grandi dimensioni, appetibili e vitali, e sulle loro vie più frequentate e rappresenta un segnale di fiducia e ottimismo nelle potenzialità di ripresa del settore retail, un settore cruciale in chiave di ripartenza e di un nuovo sviluppo delle nostre città. Siamo convinti che questo non sia soltanto un investimento immobiliare, ma anche un investimento nell’economia reale, che coinvolge stakeholder internazionali e attori del territorio piemontese e che conferma la capacità di Finint SGR di catalizzare l’interesse di investitori anche internazionali per la realizzazione di progetti che si traducono in benefici per l’economia reale e per tutto il territorio dove insistono”.

Clifford Chance, Gianni & Origoni e K&L Gates hanno agito quali consulenti legali dell’acquirente, mentre Chiomenti ha assistito parte venditrice; Ernst & Young ha operato come consulente fiscale e Yard Reaas ha fornito la consulenza tecnica immobiliare. Al buon esito dell’operazione – conclude la nota – ha contribuito anche lo studio notarile Nardello-Stefani-Marcoz.

