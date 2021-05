La direttrice di LaPresse Alessia Lautone coordina gli ospiti: tra loro il presidente di Isnart Roberto Di Vincenzo, l'assessore regionale pugliese Bray e quella comunale di Milano Guaineri

Come si pianifica l’offerta turistica dopo un anno così difficile? Per rispondere a questa domanda ISNART lancia ‘Dialoghi sul Turismo’: un nuovo ciclo di incontri insieme ai principali player del settore, per individuare nuovi percorsi di ripresa e di sviluppo. Al via alle 10 in diretta streaming il primo appuntamento dal titolo ‘Turismo e Transizione Digitale’, in collaborazione con due importanti media partner: LaPresse e TTGItalia. Al centro del dibattito la ‘Data Intelligence’: uno strumento essenziale per la ripresa del settore.

Alessia Lautone, direttrice responsabile LaPresse, coordinerà gli ospiti, che saranno: Roberto di Vincenzo, Presidente di Isnart; Massimo Bray, Assessore Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica – Regione Puglia; Enrico Bellini, Government Affairs & Public Policy Manager, Google; Roberta Guaineri, Assessora al Turismo, Sport e Qualità della Vita – Comune di Milano; Manuela De Carlo, Professoressa ordinaria, dipartimento di Business, Economia, Diritto e Consumi, Facoltà di Arti e Turismo – Università Iulm; Alfonso Morvillo, Dirigente di Ricerca del CNR.

L’evento sarà trasmesso in diretta anche sul sito isnart.it.

