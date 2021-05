Il presidente Spada: "Necessità delle aziende di riprendere i loro cicli"

(LaPresse) Il presidente di Assolombarda Alessandro Spada ha incontrato il ministro del Lavoro Andrea Orlando a Milano. Poco prima dell’incontro Spada ha ribadito l’importanza per le aziende dello sblocco dei licenziamenti. “È arrivato il momento in cui il blocco” dei licenziamenti “è giusto che venga meno, visto che la situazione sanitaria è in via di grande miglioramento”, ha spiegato Spada. “C’è necessità da parte delle aziende di poter riprendere i loro cicli e, quindi, la mediazione fatta dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la riteniamo giusta, perché ci sono dei settori molto più influenzati da quest’anno di pandemia e altri settori che hanno ripreso. Quindi, direi bene”, ha concluso.

