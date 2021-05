La leader Fiom dopo il vertice con il governo

(LaPresse) – “L’incontro è andato come ci aspettavamo, Giorgetti ha detto che ci ha convocato solo per la mobilitazione in corso, aggiungendo che ci sarà un impegno forte del governo e verrà fatto un cronoprogramma di incontri appena perfezionata l’acquisizione”. Così la leader Fiom, Francesca Re David, parlando dopo l’incontro con il governo sull’Ex Ilva. “Giorgetti ha detto anche che devono migliorare il piano industriale e che non tutti i lavoratori saranno occupati nell’acciaio ma anche in altro senza però specificare” ha aggiunto.

