Il leader Uilm: "Continueremo a incalzare il governo, non deve esserci alcun esubero"

(LaPresse) – “Noi oggi abbiamo continuato a parlare di nulla, diremo come stanno le cose, non ci possiamo ritenere soddisfatti mentre un’ azienda continua a licenziare, provocare, reprimere e noi dobbiamo dire ai lavoratori aspettate”. Così Rocco Palombella segretario Uilm dopo l’incontro con il ministro Giorgetti sul futuro dell’ex Ilva a Taranto. “Dopo l’incontro di oggi che non è interlocutorio perhè non ha detto nulla noi continueremo ad incalzare il governo” ha aggiunto.”Abbiamo detto che vogliamo un cronoprogramma e come entrate nella gestione reale degli stabilimenti ma soprattutto dovete dirci se ci sono esuberi perché per noi nessun esubero dovrà realizzarsi negli stabilimenti” ha spiegato Palombella.

