Il Cdm ha approvato il piano: per sbloccare stallo il premier telefona a von der Leyen

Dopo una giornata di rinvii e trattative, sia interne alla maggioranza sul nodo della proroga del superbonus, che con Bruxelles, arriva nella notte il via libera la Recovery plan. Per sbloccare lo stallo con l’Ue, il premier MArio Draghi ha telefonato alla presidente della commissione Ursula von der Leyen per rassicurarla sulla riforme che l’Italia porterà avanti. Superbonus prorogato al 2023. Marta Cartabia, ministra all giustizia, invita ad accelleare sulla riforma della gisutizia:”Se fallisce questa riforma, molto semplicemente, noi non avremo i fondi europei.”

