Il segretario della Uil dopo il vertice tra sindacati e ministro Giorgetti: "Definire asset strategici del Paese"

(LaPresse) “Abbiamo espresso al ministro Giorgetti la necessità di avere una cabina di regia sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Abbiamo consegnato un cartonato del ‘Gioco dell’Oca’, perché in questi giorni i lavoratori sono stati sballottati tra un Ministero e l’altro e questo non è accettabile”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dopo il vertice al Mise tra il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e i sindacati. “Abbiamo chiesto di portare questo cartonato al presidente Draghi, affinché sotto la Presidenza del Consiglio ci sia una cabina unica di regia che metta insieme politiche industriali, risoluzioni delle crisi e collegamenti con i finanziamenti che arriveranno dall’Europa attraverso il Recovery Plan. Pensiamo che sia l’ora di definire gli asset strategici di questo Paese e di chiarire come si risolveranno queste crisi”, ha aggiunto Bombardieri.

