Un 2020 in crescita, sia dal punto di vista finanziario che per il supporto all’economia del Paese. E’ il bilancio di Cassa Depositi e Prestiti nell’anno della pandemia. I risultati del gruppo guidato da Fabrizio Palermo vedono un utile netto di 2,8 miliardi, in crescita dell’1% rispetto al 2019.

In miglioramento anche gli altri indicatori: il totale attivo ammonta a 410 miliardi di euro, in crescita del +6% su 2019. Il patrimonio netto sale del 2% a 25,5 miliardi di euro e il rapporto cost/income si attesta al 5% in linea con il 2019.

Vola la raccolta complessiva del gruppo, attestandosi a 378 miliardi con un balzo in avanti del 6%. Segna un vero e proprio boom il risparmio postale, che raggiunge i 275 miliardi di euro (+4%), con una raccolta netta record dal 2013.

E nell’annus horribilis per l’economia italiana, e non solo, crescono le risorse mobilitate a beneficio di imprese, infrastrutture, PA e Territorio e Cooperazione Internazionale. Il totale ammonta a 21,7 miliardi di euro, in crescita del 2% rispetto al 2019.

Il supporto al tessuto imprenditoriale del Paese è evidenziato, con soddisfazione, dallo stesso Palermo. Il ceo ricorda che “l’anno appena concluso ha visto il grande impegno messo in campo da Cdp concretizzarsi in numerose iniziative a sostegno dell’economia italiana. Il gruppo ha mobilitato 39 miliardi di euro nel delicato contesto dell’emergenza pandemica, supportando oltre 100.000 imprese e 50 progetti infrastrutturali grazie a un servizio di consulenza tecnica e finanziaria per gli enti locali”.

Soddisfazione anche da parte del presidente Giovanni Gorno Tempini: “In un anno caratterizzato da rilevanti difficoltà, abbiamo conseguito importanti risultati che hanno visto il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti rafforzare il proprio impegno per l’innovazione e la competitività di imprese, infrastrutture e territori e promuovere la nascita di campioni europei nei settori strategici dell’economia nazionale, raggiungendo gli obiettivi previsti dal Piano Industriale”.

Gorno Tempini sottolinea anche il “fondamentale” supporto del Mef e delle Fondazioni di origine bancaria. Proprio una di queste, Fondazione Crt, esprime in quanto presidente del Comitato di supporto degli azionisti di minoranza della Cassa il proprio “particolare apprezzamento al management di CDP per i risultati raggiunti nel 2020 e per la solidità che ha garantito ai suoi azionisti, dipendenti, risparmiatori e a tutti gli stakeholder”.

