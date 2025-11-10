Teatro La Fenice, musicisti protestano contro Beatrice Venezi: "Nomina respinta per una questione di merito"

I musicisti del Teatro La Fenice contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. “Lo ripetiamo ancora più forte oggi: no. Ricordo a tutti che qui nessuno dorme”, ha detto una partecipante alla manifestazione organizzata a Venezia dagli orchestrali insieme alla Rsu e alle organizzazioni sindacali. “I lavoratori de La Fenice hanno respinto la nomina per una palese questione di merito, di esperienza e di qualifiche acquisite che, per chi deve apprestarsi a dirigere un’importantissima fondazione italiana come La Fenice, è chiaro che debbano essere di altissimo livello. Tutti noi sosteniamo una modalità di nomina condivisa preventivamente con le maestranze. Siamo speranzosi che si riapra un dialogo su questa nomina“, ha affermato un’altra manifestante.