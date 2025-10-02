Teatro La Fenice, Orchestra Rai: “Preoccupano modalità scelta Venezi”

I musicisti dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, in una lettera indirizzata alla Rsu e alle maestranze del Teatro La Fenice di Venezia, esprimono “la propria solidarietà nei confronti del colleghi in relazione alla recente vicenda della nomina del futuro direttore musicale (ndr Beatrice Venezi). Preoccupati per le modalità di scelta, riteniamo che per nomine di tale importanza sia imprescindibile un dialogo trasparente tra tutte le parti ed i vari organi rappresentativi dell’ente (direzione, sovrintendenza, Rsu, Commissione artistica e Professori d’orchestra) attraverso un confronto che, per sua genuinità, spianerebbe strade di collaborazione e apertura, risultando sicuramente più costruttivo e rispettoso”. La rappresentanza della Rsu dell’Orchestra Rai si augura, quindi, che “a prescindere dal caso attuale” in futuro “tutte le compagini artistiche possano sempre trovare in questi valori la giusta strada per affrontare scelte importanti e significative, perché l’unico obiettivo che ci prefiggiamo da sempre, dalla prima lezione di strumento ad oggi e chissà per quanto tempo ancora, è avere un livello artistico di qualità, mantenerlo nel tempo e migliorarlo sempre”.