Teatro Fenice, Venezi incarica Bongiorno: “Azioni contro chi diffonde falsità”

Beatrice Venezi, direttore musicale del teatro La Fenice di Venezia, è pronta ad adire le vie legali contro “coloro che non hanno esitato a diffondere gravissime falsità sul mio conto” e – secondo quanto si apprende – ha conferito apposito incarico all’avvocato Giulia Bongiorno.

Giulia Bongiorno

In una nota Venezi afferma: “Di fronte ad attacchi tanto violenti quanto infondati, i sacrifici quotidiani compiuti per costruire il mio percorso professionale e il rigore che mi ha sempre ispirato mi impongono di conferire mandato all’avvocato Giulia Bongiorno affinché valuti le azioni giudiziarie da intraprendere in sede civile e penale contro coloro che non hanno esitato a diffondere gravissime falsità sul mio conto”.