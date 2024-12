Stefano Fresi in Dioggene

Il regista: "Epica e commedia, sberleffi e crudeltà nel triplo monologo che considero un appello alla meraviglia del mondo e della vita"

Continua il successo al Teatro Ambra Jovinelli di Roma il successo di ‘Dioggene’, in scena fino all’8 dicembre. Lo spettacolo, di una durata complessiva di circa 90 minuti, è diviso in tre parti (tre quadri) e ruota intorno a un unico personaggio, un attore famoso che si chiama Nemesio Rea. Scritto e diretto da Giacomo Battiato con Stefano Fresi mattatore.

“Mettere in scena questo triplo monologo che ho scritto per Stefano è puro gaudio, per la sintonia e la reciproca stima che ci sono tra noi due”, sottolinea Giacomo Battiato. “A ciò si aggiunge – continua – il piacere della sfida: tre lingue italiane diverse per ciascuno dei monologhi (volgare toscano, lingua corrente del nostro 21° secolo, romanesco), tre atmosfere, tre toni, tre stili. Epica e commedia, sberleffi e crudeltà. In ognuno dei tre quadri, apparentemente così diversi tra loro, ci sono gli stessi temi che ruotano. La violenza dei maschi, l’umana stupidità, la guerra, il bisogno di bellezza e di amore. Stefano Fresi è un gigante sulla scena. Accanto a lui, ho voluto che ci fosse un solo elemento scenografico, diverso nei tre quadri: un mostruoso spaventapasseri, un’armatura, un bidone dell’immondizia. Tre simboli (paura, morte, rifiuti) in uno spettacolo che, a dispetto della violenza, della rabbia, delle ansie e del dolore trattati, considero un appello alla meraviglia del mondo e della vita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata