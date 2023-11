Il sovrintendente del teatro: "Noi ci rilanciamo con la qualità artistica"

Il sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, Stephane Lissner, è intervenuto a margine della conferenza stampa sulla partnership con Unicredit. “Il San Carlo si rilancia ogni giorno con gli spettacoli che abbiamo già fatto e che faremo in questa prossima stagione, una stagione in cui non c’è un solo grande cantante internazionale che non sia presente. Quindi si rilancia con la qualità artistica lasciando la politica fuori il più possibile“, ha spiegato Lissner, rispondendo ai cronisti in merito alle polemiche sorte per sua sostituzione con Carlo Fuortes e il reintegro a seguito del suo ricorso accolto dal Tribunale del lavoro di Napoli. “Gli enti pubblici sono qui per sostenere il teatro e per me non c’è problema. Sono rientrato il 12 settembre e tutto va bene. Penso che la politica, in Italia come in Francia, entra un po’ troppo nelle istituzioni culturali”, ha concluso Lissner.

