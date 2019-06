Andrea Camilleri ricoverato a Roma per arresto cardiaco. "Condizioni critiche"

Andrea Camilleri, il grande scrittore, "papà" del commissario Montalbano, è ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma per un arresto cardiaco. Si trova nel reparto di rianimazione. Camilleri è stato ricoverato questa mattina alle ore 9.15. Lo comunica in una nota l'ospedale Santo Spirito di Roma. "Arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. È stato assistito dall'équipe dell'emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell'ospedale", prosegue la nota dell'ospedale. La ASL Roma 1 rilascerà un bollettino medico alle ore 17.00 sullo stato di salute del paziente.

Camilleri, 93 anni, raggiunge il pieno successo con i suoi romanzi con protagonista il commissario Montalbano. Nella prima parte della vita, sino alla soglia dei 70 anni, il suo lavoro principale è stato è quello di regista teatrale e di sceneggiatore. La grande notorietà arriva fra il 1992 e il 1994 con i libri La stagione della caccia (ambientato nella Vigata dell'800) e in particolare con La forma dell'acqua, primo romanzo dedicato a Montalbano.

