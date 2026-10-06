L’Arte di Abitare il Corpo: il libro di Bruno Valente che insegna a leggere il linguaggio del corpo per riscoprire la propria autenticità

Sempre più persone segnalano la sensazione di vivere “a metà”: lucide nella mente, ma distanti dal proprio corpo e dalle proprie emozioni. Nonostante tentativi ripetuti di cambiare attraverso la sola forza di volontà, molte restano bloccate negli stessi schemi, incapaci di sciogliere ansia, tensioni e vecchie ferite.

Esce oggi il nuovo libro di Bruno Valente “L’arte di abitare il corpo. Trent’anni di esperienza clinica racchiusi in un percorso che ti insegna a leggere il corpo, guarire le ferite e trasformare la tua vita in un’opera d’arte” (Bruno Editore). Un testo che raccoglie trent’anni di esperienza clinica dell’autore, psichiatra e psicoterapeuta, e finalizzato ad aiutare il lettore a ritrovare il contatto con la parte più autentica di sé.

“Il cambiamento è una decisione razionale, un atto di volontà pura che passa anche dal corpo e dall’esperienza vissuta” spiega Bruno Valente, autore del libro. “È lì, nella carne, nella memoria incarnata, nel respiro, che si annidano le radici più profonde della sofferenza, ma anche le chiavi più autentiche per la liberazione”.

Come precisa lo stesso autore, il suo metodo nasce dall’incontro tra discipline diverse: la Sophia-Analisi, la psicoterapia analitica lacaniana, la psicoterapia corporea e la terapia comportamentale. L’unione di questi elementi permette di accedere a una nuova prospettiva basata su un concetto fondamentale: il cambiamento reale non passa solo dalla mente, ma anche dal corpo.

“Quando nella vita di tutti i giorni continuiamo ad analizzare, giudicare e controllare ogni cosa, finiamo per soffocare ciò che proviamo davvero” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Fortunatamente, però, riconoscere il corpo come luogo di verità e trasformare la nostra vita in un autentico capolavoro è possibile: questo libro di Bruno Valente spiega come fare”.

“Giacomo Bruno sa valorizzare l’esperienza diretta dei propri autori in maniera professionale e super efficace” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore mi ha seguito con professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale aiutandomi a pubblicare questo libro che sono certo sarà utile a tanti”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4yPyqJx

Chi è Bruno Valente

Il Dott. Bruno Valente, nato a Cervinara (AV) il 04/09/1956 e vissuto a Napoli, ha conseguito inizialmente il diploma in Energia Nucleare, per poi laurearsi in Medicina e Chirurgia e specializzarsi in Psichiatria, ottenendo inoltre il diploma in Alcologia. In campo scientifico, ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto di Patologia Molecolare di Napoli nel settore della depressione immunitaria dei pazienti schizofrenici. Come psicoterapeuta analitico, ha completato un lungo training personale in Sophia Analisi e Psicoterapia Lacaniana, formandosi successivamente come Master Trainer in Postural Integration e conseguendo il diploma di Postural Integration Psychotherapist Trainer tra lo Strasbourg France e l’International Center for Release & Integration di San Francisco (California, USA). Nella sua carriera professionale ha svolto attività clinica psichiatrica per circa 40 anni tra istituzioni pubbliche e private, lavorando in particolare per circa 30 anni presso i Servizi di Salute Mentale in Campania, dove si è dedicato all’assistenza di pazienti psichiatrici gravi, soggetti alcolisti e dei loro familiari. Sito web: https://www.artediabitareilcorpo.it

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it