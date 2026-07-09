Premio Strega 2026 a Michele Mari con ‘I convitati di pietra’

Michele Mari con ‘I Convitati di pietra’ (Einaudi) si aggiudica l’80esima edizione del premio Strega, nonostante le polemiche che lo hanno accompagnato nelle settimane di avvicinamento al premio. La proclamazione è avvenuta al termine della serata finale, andata in scena in piazza del Campidoglio a Roma, alla presenza – fra gli altri – del ministro della Cultura, Alessandro Giuli e del sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri.
Premio Strega 2026: la classifica
Mari, già vincitore dello Strega Giovani, ha trionfato davanti a:
- ‘Platone, una storia d’amore’ di Matteo Nucci (Feltrinelli)
- ‘La sonnambula’ di Bianca Pitzorno
- ‘Lo sbilico’ di Alcide Pierantozzi (Einaudi)
- ‘Donnaregina’ di Teresa Ciabatti (Mondadori)
- ‘Vedove di Camus’ di Elena Rui (L’orma)