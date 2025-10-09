Accesso Archivi

giovedì 9 ottobre 2025

Nobel per la Letteratura 2025, il premio all’ungherese László Krasznahorkai

Lo scrittore 71enne insignito dall’Accademia svedese è autore di romanzi e racconti

Lo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2025 per “la sua opera avvincente e visionaria”. Nato a Gyula nel 1954, è considerato dalla critica il più importante scrittore ungherese vivente e uno tra i maggiori autori europei. Tra i suoi romanzi più noti ‘Satantango’ (1985) e ‘Melancolia della resistenza’ (1989).

L’Accademia svedese: “Sua opera avvincente e visionaria”

L’accademia svedese ha premiato Krasznahorkai “per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”. László Krasznahorkai “è un grande scrittore epico di tradizione mitteleuropea che si estende da Kafka a Thomas Bernhard, ed è caratterizzato da assurdismo ed eccessi grotteschi – si legge nelle motivazioni – Ma il suo stile è più ampio, e guarda anche a Oriente adottando un tono più contemplativo e finemente calibrato”.

