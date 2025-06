Il suo libro 'Chiudo la porta e urlo' è dedicato proprio al poeta

Paolo Nori, uno degli autori della cinquina del Premio Strega 2025, a proposito del libro ‘Chiudo la porta e urlo’ sul poeta Raffaello Baldini. Nori sta girando l’Italia insieme allo Strega e agli altri autori finalisti e si trovava a Verbania, dove il 10 giugno si è tenuto l’evento di presentazione della cinquina al Teatro Maggiore. “Ho cominciato a leggerlo, ma in realtà ho sentito lui che leggeva le sue poesie per la prima volta nel 2020, ora siamo nel giugno 2025 e non ho ancora smesso. Baldini ha una semplicità e potenza che mi ricorda i grandi poeti russi”.

