Ospite di LaPresse Alessandro Ferrucci, l’autore del libro ‘Non sai cos’è successo…’ che raccoglie storie, aneddoti e segreti svelati da protagonisti di spettacolo, sport e anche della politica. Da Mastroianni e Monicelli a Monica Bellucci, dalla doccia di Bobby Solo con ‘odore d’incenso’ al Mago Silvan che invece giocava con l’incenso quando faceva il chierichetto e da grande non lo facevano entrare nei casinò perché troppo ‘abile con le mani’. Da Troisi e Verdone a Renato Zero: tanta goliardia in 430 pagine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata