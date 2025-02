L'ultimo romanzo noir dello scrittore è il quinto con protagonista la capitana dei carabinieri

Si intrecciano due filoni di indagini in ‘Corpi abbandonati’ (Ed. Frilli, pagg.208, per la Collana Tascabili Noir) ultimo romanzo noir dello scrittore Emiliano Bezzon, dal 2022 ospite della trasmissione ‘Ore 14’ in onda su Rai 2, che torna in libreria con una nuova inchiesta per Doriana Messina, capitano dei carabinieri.

“La prima indagine è la rivolta di Reggio Calabria del 1970 quando la politica decise di realizzare la fabbrica delle Saline ioniche, in realtà grandi affari legati agli interessi della criminalità organizzata – dice a LaPresse l’autore – parallelamente, spulciando per chi è curioso come me, ho scoperto che la Diocesi di Locri offriva protezione alle donne maltrattate all’interno delle famiglie criminali, donne che vivevano una situazione molto complicata perché alla famiglia ‘naturale’ si univano le difficoltà di quella malavitosa”.

Doriana Messina “diventa capitano dei carabinieri perché durante il suo esame di maturità le viene comunicata la morte del padre, Maresciallo dei Carabinieri, scomparso in un misterioso incidente” e ne nasce una indagine personale che “al di là dei processi giudiziari, serve a rendere giustizia ai parenti della vittima”. Così, al termine di una indagine in materia di traffico di opere d’arte rubate, parte per una vacanza con la sua amica Giorgia del Rio e torna in quei luoghi, iniziando a cercare una verità personale che la porterà in un intrigo tra politica, criminalità organizzata e Servizi segreti.

Bezzon è autore di numerosi racconti noir pubblicati in diverse antologie tra cui ‘I luoghi del noir, Odio e amore in noir’ e ‘Quei sorrisi noir’, edite da Fratelli Frilli Editori. Il manuale di polizia giudiziaria, di cui è coautore, è giunto alla settima edizione. ‘Corpi abbandonati’ è il suo quinto romanzo con protagonista la coppia di investigatrici formata da Giorgia del Rio e Doriana Messina e fa seguito a Il manoscritto scomparso di Siddharta edito da Robin nel 2017, Il delitto di via Filodrammatici, Legami di sangue e Delitti al buio, pubblicati da Fratelli Frilli Editori nel 2020, 2021 e 2023.

