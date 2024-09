A un anno dalla morte del sociologo e scrittore, edite da Paperfirst

del sociologo e scrittore Domenico De Masi , avvenuta il 9 settembre 2023, escono in libreria a partire da domani, 10 settembre, per PaperFirst, le suecon il giornalista e amico. Queste Conversazioni inedite, tra, affrontano i problemi più controversi della nostra epoca:, i salari, l’ozio creativo, lo smarrimento delle nuove generazioni schiacciate dal mito del successo. Temi che, nonostante le potenzialità introdotte dalla, rimangono gli stessi dall’inizio dell’Ottocento.ma anche un’occasione per mettere a punto un nuovo modello di sviluppo per il futuro.