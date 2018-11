Dal cioccolato alle moto, cosa fare nel weekend del 10 e 11 novembre

di Corinna Spirito

Vino e cioccolato sono i protagonisti culinari del weekend del 10 e dell'11 novembre. Ma le proposte del fine settimana non riguardano solo i piaceri del palato: dai libri alle moto, dalla scienza al cinema, ecco alcuni degli appuntamenti per il sabato e la domenica

CioccolaTò - Torna a Torino, dopo due anni di assenza, CioccolaTò. La manifestazione si terrà dal 9 al 18 novembre nel capoluogo piemontese tra Piazza San Carlo e via Roma. Un centinaio di stand, aperti dalle 10 alle 22 (il sabato fino alle 24), saranno al centro di un'edizione divisa in tre principali blocchi tematici: 'Choco Talk', 'Choco Experience' e 'Choco Kids'. In programma degustazioni, cooking show, incontri e contest, tutti legati al mondo del cioccolato. "Sono certo che le famiglie torinesi e i diversi turisti che giungeranno in questo periodo pre-natalizio per ammirare i tesori dei nostri musei, le Luci d'Artista e prendere parte alle manifestazioni del contemporaneo, apprezzeranno la kermesse dedicata alle prelibatezze modellate dalle mani sapienti dei maestri cioccolatieri, con la possibilità di cimentarsi direttamente nell'arte dolciaria nei laboratori che saranno organizzati e misurarsi così con l'estro creativo", ha dichiarato Alberto Sacco, assessore comunale al Commercio e Turismo. Tante le iniziative promosse durante la manifestazione tra cui 'Cioccolato a Corte': un percorso di degustazioni nelle residenze sabaude e nei caffè storici. Sabato 17 novembre torna anche 'Choco Tram', cena gourmet a bordo del mezzo con un menu pensato per l'occasione. Non mancheranno gli 'assaggi stellati'. Sono molti gli chef che si cimenteranno in show cooking di ricette dedicate a cioccolato e cacao. Ospiti della manifestazione saranno: Claudio Vicina di 'Casa Vicina' di Torino, Andrea Larossa 'Ristorante Larossa' di Alba (Cuneo), Giovanni Grasso e la Pastry Chef Chiara Petracchini del 'Ristorante La Credenza' di S. Maurizio Canavese (Torino), Marcello Trentini del 'Ristorante Magorabin' di Torino. Parte del programma di CioccolaTò sarà dedicato all'educazione alimentare e alla salute. Un primo incontro è previsto per sabato 10 novembre al ChocoLab dalle 11 con Giorgio Calabrese, docente di Nutrizione Umana e consulente del ministero della Salute, che dialogherà sull'argomento con il maestro cioccolatiere Guido Gobino. Domenica 11 novembre dalle 11, invece, si parlerà di nutrizione equilibrata e movimento. La città si trasformerà inoltre in un laboratorio di cioccolato a cielo aperto. Sarà installata una 'fabbrica' denominata 'bean-to-bar' (dalla fava alla barretta) che mostrerà in diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato. Non poteva mancare all'appello il tipico gianduiotto piemontese. La produzione del cioccolatino più famoso della regione sarà protagonista di uno stand dove sarà possibile seguire tutte le fasi della lavorazione, dalla nocciola al prodotto finito. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale

Pisa Book Festival - Si alza il sipario sul Pisa Book Festival, l’appuntamento tradizionale con l’autunno dei libri e con il meglio dell’editoria indipendente nel panorama nazione. Dopo l'inaugurazione di venerdì 9 novembre alle 10.30, il Palazzo dei Congressi ospiterà fino a domenica 11 novembre gli stand dei 160 editori e i tanti appuntamenti con gli autori del momento della scena letteraria nazionale e internazionale. Da Tiziano Scarpa a Paul Lynch (presenti il sabato) a Ester Garcia e Carmine Abate (che incontreranno il pubblico domenica): ecco il programma completo della kermesse

MedFilm Festival - Torna il MedFilm Festival, il primo e più importante evento in Italia dedicato al cinema del Mediterraneo. Il festival, presieduto da Ginella Vocca e diretto per la prima volta da Giulio Casadei, si terrà dal 9 al 18 novembre presso il Cinema Savoy, il MACRO - Museo di arte contemporanea di Roma e il Nuovo Cinema Aquila. Programma come di consueto imponente con 79 film provenienti da 34 paesi. Ad aprire il festival, in concorso, il film siriano The Day I Lost My Shadow di Soudade Kaadan, Leone del futuro a Venezia 75. Un’opera potente e poetica che parte dalla Siria di oggi per farsi riflessione universale sulla lotta quotidiana, la dignità e la perdita. A chiudere il festival ci penserà, fuori concorso, il maestro israeliano Amos Gitai con A Tramway in Jerusalem, una commedia umana e politica che osserva, con tagliente ironia, momenti della vita quotidiana di alcuni passeggeri: un viaggio caleidoscopico nella Gerusalemme di oggi. Qui per il programma completo

Eicma 2018 - È iniziata lo scorso 6 novembre e continuerà fino a domenica 11 la 76° edizione dell’Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori, la più importante vetrina al mondo dell'industria delle due ruote. Sei padiglioni occupati alla Fiera Milano Rho, una superficie lorda complessiva di oltre 100mila metri quadrati, la partecipazione di 1200 brand, tra cui tutte le grandi case costruttrici. Gli appassionati potranno vivere un'esperienza di visita coinvolgente, forte anche dell’offerta rappresentata dalle aree speciali dedicate all’E-Bike, ancora più grande e ricca, alle Start Up e al mondo dell'innovazione nella mobilità, al Turismo su due ruote e al commercio di veicoli usati, moto d’epoca e accessori nel Temporary Bikers Shop. Immancabile poi l’area esterna MotoLive, l'adrenalinico spazio racing di EICMA, che ospiterà gare titolate, show, musica e spettacoli di intrattenimento. Sul sito ufficiale tutte le informazioni sulla fiera

Merano WineFestival - Fino a martedì 13 novembre si celebra la ventisettesima edizione del Merano WineFestival, il primo evento dedicato al vino organizzato in Europa, che dal 1992 ha puntato in esclusiva sulla qualità selezionata in un ambiente elegante ed elitario. E’ stato il primo a realizzare un percorso sensoriale con un unico calice, ed il primo evento in assoluto denominato WineFestival. Oltre 500 case vitivinicole, tra le migliori in Italia e nel mondo, 200 artigiani del gusto, 15 chef di spicco. Tanti gli eventi e i luoghi di incontro: è possibile consultare sul sito il programma completo

Cagliari Festival Scienza - È partito giovedì 8 e continuerà fino a martedì 13 l'undicesima edizione del Cagliari Festival Scienza, che ha come tema Scienza e risorse. La parola risorse è utilizzata nel doppio significato di risorse del pianeta Terra, da preservare e difendere e di risorse della scienza in relazione agli apparati e agli ambienti organizzativi coi quali la scienza porta avanti le attività di ricerca per crescere sul piano della conoscenza. Ottanta gli appuntamenti in programma, 20 i laboratori aperti al pubblico, 20 luoghi coinvolti tra musei, biblioteche e siti tra cui, quale base principale del festival l’EXMA. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della kermesse

Al cinema - A due anni da La pazza gioia, Paolo Virzì torna a girare in Italia con un cast italiano. Dall'8 novembre è al cinema Notti Magiche, un giallo con i toni della commedia: nell'estate dei mondiali di calcio del 1990, un noto produttore cinematografico viene trovato morto nel fiume Tevere, alla guida della sua auto, e i principali sospettati sono tre giovani aspiranti sceneggiatori. In sala è arrivato anche Tutti lo sanno, ultimo film di Asghar Farhadi. Era stato scelto come film di apertura della 71ma edizione della kermesse, anche grazie ai due altisonanti nomi dei protagonisti: Penelope Cruz e Javier Bardem. Dal 2010 marito e moglie nella vita, i due premi Oscar interpretano due ex amanti che ritrovano la passione. Quando Laura, che vive a Buenos Aires con il marito, torna in Spagna per il matrimonio della sorella, eventi drammatici la fanno tornare in contatto con Paco (Bardem), con cui aveva avuto una relazione in gioventù. Qui tutti i nuovi titoli in sala

