Torino, alla Wave by Vento 2026 cani robot dalle sembianze di artisti famosi

Ospite e speaker di Wave by Vento 2026 alle Ogr di Torino Mike Winkelmann, in arte Beeple, racconta la sua installazione, ‘Regular Animals’, tra le più apprezzate del pubblico della conferenza tech, punto di incontro internazionale per founder, investitori, imprese e protagonisti dell’innovazione. Si tratta di cani robot con le fattezze di Pablo Picasso, Andy Warhol e dello stesso Winkelmann che girano in un recinto scattando fotografie. Gli automi quadrupedi, mentre si muovono, le “espellono” poi dal posteriore, riproducendo una stampa con lo stile dell’autore che il robot rappresenta.