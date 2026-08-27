Yayoi Kusama, è morta a 97 anni la celebre artista giapponese

È morta a 97 anni Yayoi Kusama, artista giapponese nota per aver decorato con i suoi caratteristici pois dipinti, sculture e installazioni museali in tutto il mondo. Lo studio che porta il suo nome ha annunciato la morte di Kusama, avvenuta in un ospedale di Tokyo lo scorso 14 agosto. I suoi motivi ripetitivi, in varie forme che ricordavano reti, spirali o vermi, ma più spesso pois, danzavano fieri sulle sue tele, oppure si presentavano come sfere scintillanti o punti luminosi nelle sue installazioni, in tutta la loro vibrante gloria psichedelica. “Ha continuato a dipingere fino ai suoi ultimi giorni, senza mai abbandonare il pennello, e ha proseguito la sua esplorazione dell’amore eterno e dell’anima senza fine”, si legge nella dichiarazione dello studio. “Porteremo avanti i desideri di Kusama e, attraverso l’arte, continueremo a infondere speranza e forza per il futuro alle persone di tutto il mondo”, prosegue la dichiarazione.