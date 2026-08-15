Picasso, ritrovata a Milwaukee dopo 8 anni una stampa rubata nel 2018

(LaPresse) Pensava che fosse andata perduta per sempre. Invece, a otto anni dal furto, una stampa di Pablo Picasso è stata ritrovata a Milwaukee, negli Stati Uniti. Bill DeLind, titolare della galleria da cui l’opera era stata rubata nel 2018, è stato contattato dalla polizia la scorsa settimana dopo che un proprietario aveva trovato la stampa durante lo sgombero di un appartamento lasciato libero dopo uno sfratto. DeLind ha riconosciuto immediatamente “Torero”, una delle 30 copie firmate da Picasso di cui si conosce l’esistenza. A confermare l’identità dell’opera anche l’adesivo della DeLind Fine Art Appraisals, ancora applicato sul retro della cornice proprio come nel 2018. A trovare la stampa è stato Tim Dertz, che l’ha mostrata a un amico antiquario. Dopo aver riconosciuto l’opera come un Picasso, l’uomo ha ipotizzato che potesse trattarsi proprio della stampa denunciata come rubata e Dertz l’ha consegnata alla polizia. Nel 2018 l’opera era stata valutata tra 35.000 e 50.000 dollari. Secondo DeLind, il suo valore attuale potrebbe avvicinarsi alla fascia più alta della stima, anche alla luce della sua particolare storia. La stampa rimane ora nelle mani della polizia di Milwaukee, mentre sono in corso accertamenti sulla sua proprietà e sulla copertura assicurativa. Il dipartimento di polizia ha precisato che il termine di prescrizione per il furto e altri reati contro il patrimonio è generalmente di sei anni, ma l’indagine resta aperta. Il ritrovamento ha un significato particolare anche per DeLind: il suo ex socio in affari, morto a febbraio, era rimasto profondamente colpito dal furto e ogni anno, nell’anniversario della scomparsa dell’opera, contattava la polizia chiedendo di riaccendere i riflettori sul caso. Otto anni dopo, il Picasso è finalmente riemerso.