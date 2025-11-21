Frida Kahlo, dipinto venduto all’asta per una cifra record: 55 milioni di dollari

Un autoritratto del 1940 di Frida Kahlo è stato venduto per 54,7 milioni di dollari, entrando nella storia delle aste da Sotheby’s a New York. “El sueño (La cama)“, ha superato il record per un’opera di qualsiasi artista donna. Il precedente primato apparteneva a “Jimson Weed/White Flower No. 1” di Georgia O’Keeffe, venduto per 44,4 milioni di dollari. Il dipinto mostra Kahlo addormentata in un letto con uno scheletro sopra di lei. Sotheby’s lo descrive come “una meditazione sul confine tra sonno e morte”. L’opera fa parte di una vendita che comprende oltre 100 lavori di arte surrealista.

Opere vendute a cifre record: da Klimt a Bansky

Altre opere in passato sono state battute all’asta per cifre record come “Portrait of Elisabeth Lederer” di Gustav Klimt. E’ stato venduto a New York qualche giorno fa per 236,4 milioni di dollari. Il ritratto, realizzato tra il 1914 e il 1916, faceva parte della collezione del miliardario Leonard Lauder e insieme ad altre quattro opere dell’artista è stato venduto per un totale di 392 milioni di dollari.

Un altro dipinto dell’artista austriaco, “Ritratto della signorina Lieser“, a lungo creduto perduto, è stato venduto all’asta a Vienna nel 2024 per 30 milioni di euro. Si tratta di una delle ultime opere realizzate dal pittore di Baumgarten prima di morire.

Dodici anni fa, nel 2013, un maxi dipinto del 1953 dell’espressionista astratto Barnett Newman è stato venduto per 43,8 milioni di dollari ad un’asta newyorkese stabilendo un record assoluto per il lavoro dell’artista. L’opera d’arte astratta “Onement VI” è l’ultims di una serie di sei pezzi, chiamata “Onement”. Nel 2021, invece, un dipinto di Banksy, celebre street artist, è stato battuto all’asta a Londra da Chrisite’s per 16,75 milioni di sterline. L’importo speso per “game changer” è stato poi devoluto al servizio sanitario britannico. Un altro quadro dell’artista britannico, dall’identità sconosciuta, “Show Me The Monet“, nel 2020 è stato battuto all’asta da Sotheby’s a Londra per 9,9 milioni di dollari.

E se si parla di opere vendute a cifre record non si può non menzionare Pablo Picasso. Il ritratto vivace di Dora Maar, sua musa e compagna, è stato battuto all’asta a Parigi per 32 milioni di euro (circa 37 milioni di dollari, commissioni incluse) dopo oltre ottant’anni fuori dal mercato.