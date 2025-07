Londra, galleria d'arte espone i quadri di Johnny Depp

Johnny Depp presenta una nuova collezione di opere d’arte, realizzate nei primi anni 2000 quando viveva nel sud della Francia insieme all’allora compagna Vanessa Paradis e ai loro figli, Lily-Rose e Jack. La raccolta intitolata Let the Light In (Lascia entrare la luce), comprende due dipinti ad acquarello dell’attore americano. Il primo, intitolato A Rose Is a Rose, Is a Rose, è un dipinto di una rosa, simbolo della figlia Lily-Rose. Il secondo è un autoritratto dal titolo Add the Light (Aggiungi la luce). Le opere sono in esposizione nella galleria Fine Art di Londra, in Gran Bretagna. “Per San Valentino o per i compleanni, invece di regalare un fiore vero, Johnny era solito dipingere una rosa per Vanessa o per la figlia Lily-Rose,” ha spiegato Frankie Washington, portavoce di Castle Fine Art.