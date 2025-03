L'artista trovato morto nel suo appartamento a Nizza

È morto all’età di 73 anni il pittore scozzese Jack Vettriano, noto soprattutto per il suo dipinto ‘The Singing Butler‘. Lo riporta la Bbc, chiarendo che il suo addetto stampa ha riferito che l’artista è stato trovato morto sabato nel suo appartamento a Nizza, nel sud della Francia. Non ci sarebbero circostanze sospette riguardo alla sua morte. Vettriano, nato Jack Hoggan il 17 novembre 1951 a Methil, Fife, era un artista autodidatta.

