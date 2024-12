Lo street artist ha condiviso sui social il suo ultimo lavoro senza specificare né dove si trovi né cosa significhi

Una nuova opera condivisa sui suoi canali social che riprende un soggetto tradizionale dell’iconografia cristiana. Così lo street artist inglese Banksy è tornato, presentando al mondo un nuovo lavoro diventato in poche ore virale. L’opera, che non ha un nome né una collocazione geografica, sembra una chiara ispirazione alla “Madonna col bambino“. Si tratta infatti in apparenza proprio di una Madonna intenta ad allattare un bambino ma realizzata con i tratti tipici dei murales realizzati dall’artista per le strade londinesi.

I dettagli della nuova opera di Banksy

Tra i dettagli che emergono in modo molto evidente c’è quello sul seno della donna che appare perforato (da un proiettile?) mentre lo sguardo corrucciato del bambino fa trasparire angoscia come se non riuscisse ad allattare. L’escamotage usato, come da consuetudine, è quello di sfruttare gli elementi già presenti sulla superficie scelta per realizzare l’opera: qui appunto un foro arrugginito da cui fuoriesce ruggine come se fosse sangue.

Il significato simbolico della Madonna col bambino

L’artista, che non ha volutamente spiegare il significato dell’opera, ha lasciato dunque libera interpretazione. Secondo molti utenti che hanno commentato sui social l’immagine non ha un solo significato: da un lato può rappresentare le lotte delle madri, violate nel loro momento più intimo dalla violenza del mondo attuale motivo per cui c’è chi vede un chiaro riferimento all’impatto della guerra. Allo stesso modo un’altra chiave di lettura può essere quella di un riferimento al lato più oscuro della religione di oggi. “Ognuno la vede attraverso la propria prospettiva, plasmata dal modo in cui vede il mondo. Ciò che più conta è che Banksy ha ancora una volta rivolto la nostra attenzione ai luoghi della sofferenza, ricordandoci di non distogliere lo sguardo”, scrive su Instagram un utente.

