Un nuovo murale di Banksy è apparso in una strada a nord di Londra, nella zona di Finsbury Park. L’opera d’arte, rivendicata dall’artista, è stata dipinta su lato di un palazzo: con la vernice verde ha realizzato il fogliame sullo sfondo di un albero spoglio e tagliato. Subito una folla si è radunata per guardare il murale di Banksy, che rappresenta un chiaro messaggio in tema ambientale.

