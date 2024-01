Festeggia il suo 60° anniversario Il Cavalieri Waldorf Astoria

Il Cavalieri Waldorf Astoria, uno degli hotel più prestigiosi di Roma, festeggia il suo 60esimo anniversario aprendo le sue porte a visite guidate per mostrare le più di 1000 opere d’arte che conserva al suo interno. Una location ricca di fascino che da sempre attrae le celebrità e i visitatori più facoltosi. Inaugurato nel 1963, l’hotel ospita una delle collezioni d’arte private più grandi del mondo, una vera e propria galleria d’arte con migliaia di opere raccolte dalla famiglia Terruzzi, ex proprietari dell’hotel a cinque stelle. Nella reception per esempio sono appese quattro tele di Giuseppe Zeis, uno dei più illustri paesaggisti veneziani del XVIII secolo, i cui dipinti sono conservati alla National Gallery di Londra. Nell’atrio un comò appartenuto al re di Polonia. Accanto agli ascensori si trovano i costumi di scena del famoso ballerino di origine sovietica Rudolf Nureyev. E un bronzo di Bertel Thorvaldsen, il cui gemello in marmo si trova all’Ermitage di San Pietroburgo. In tutto l’hotel sono collocati più di venti arazzi del XVII e XVIII secolo, tra cui opere di Aubusson e Gobellins.

