A Palazzo Cipolla opere digitali convivono con quadri e sculture

Immergersi in nuove dimensioni spaziali/esistenziali e nei mondi di 16 artisti storici e 16 contemporanei in dialogo tra loro nel territorio dell’immaginazione. È questo che promette la mostra “Ipotesi Metaverso”, curata da Gabriele Simongini e Serena Tabacchi, che sarà a Roma, a Palazzo Cipolla dal 5 aprile al 23 luglio 2023. “Nella mostra il visitatore vivrà un cortocircuito continuo nell’arco di pochi metri e troverà opere immersive digitali e di realtà aumentata e dopo pochi metri si confronterà con opere storiche, fisiche e tutta la mostra è fondata sulla coesistenza fra entrambe”, spiega Gabriele Simongini: “Gli studiosi hanno già coniato il termine ‘figital’ per descrivere questa dimensione. Ma il digitale non deve mai sostituire il fisico per non perdere la nostra identità umana”.

