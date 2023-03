L'opera 'Key of Today' resterà nel capoluogo campano tre mesi, prima di iniziare un viaggio attraverso tutti i continenti

In piazza Mercato a Napoli è stata installata “Key of Today”, l’opera dell’artista italo- albanese Milot voluta dall’amministrazione. La chiave, simbolo che “apre al dialogo e alle differenze”, rimarrà nel capoluogo campano per tre mesi prima di iniziare un viaggio che la porterà in tutti i continenti.

