(LaPresse) La scultura di Jeff Koons ‘Balloon Monkey Magenta’ sarà messa all’incanto dalla casa d’asta Christie’s a Londra. L’opera è stata donata dalla coppia di miliardari ucraini Victor e Olena Pinchuk e il denaro raccolto sarà destinato proprio all’Ucraina, in particolare per assistere soldati e civili che necessitano di protesi, cure mediche e riabilitazione a causa della guerra. La scultura rimarrà in St James’s Square, vicino alla sede britannica di Christie’s a Londra fino al 3 luglio 2022. Vale tra i 6 e i 10 milioni di sterline, ma potrebbe essere venduta per molto di più: “L’ultima volta che abbiamo venduto una scultura di Jeff Koons nel 2008 è stata venduta per 25 milioni di dollari. E la versione arancione di questa scultura è stata venduta per 25 milioni di dollari a New York”, ha spiegato Katharine Arnold.

