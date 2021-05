Dopo sei mesi di chiusura per la pandemia tornano i turisti nella casa del pittore impressionista

(LaPresse) Riaprono dopo oltre sei mesi di chiusura invernale la casa e i giardini di Giverny, in Francia, dove visse il pittore Claude Monet. Dopo il lungo periodo di restrizioni dovute alla pandemia i giardinieri sono tornati al lavoro per riportare al consueto splendore i fiori e le piante che ispirarono il maestro impressionista. Oltre alla riapertura al pubblico di Giverny e di altri musei e siti, questa settimana anche i ristoranti e i caffè francesi potranno servire i clienti, per il momento ancora solo all’aperto. Il numero di visitatori che potranno accedere a Giverny inizialmente sarà limitato. Nel 2019, prima della pandemia, 717.000 turisti hanno visitato il sito durante la stagione turistica, lunga sette mesi e la metà proveniva dall’estero.

