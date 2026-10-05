Jeffrey Archer, morto lo scrittore britannico: aveva 86 anni

L’autore di best-seller ed ex politico Jeffrey Archer è morto all’età di 86 anni. Nel corso della sua carriera di scrittore, durata cinque decenni, Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri – si legge sul sito della Bbc – ambientando spesso i suoi romanzi nella sua città natale di Wellington, nel Somerset.

In una nota, la casa editrice HarperCollins ha dichiarato che l’autore è deceduto “improvvisamente e serenamente nella propria abitazione” lunedì. L’ex deputato conservatore fu incarcerato per falsa testimonianza nel 2001, dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver mentito e ingannato la corte durante la causa per diffamazione intentata nel 1987 contro il Daily Star.