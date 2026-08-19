L'Aquila, al Teatro San Filippo il 24 agosto la proiezione del documentario "Le note della Terra": ecco il trailer

Un teatro seicentesco restituito alla città dopo diciassette anni, un musicista che ha scelto di investire sul proprio territorio e un racconto sull’arte come strumento di rigenerazione delle aree interne. Sono gli elementi al centro dell’appuntamento in programma domenica 24 agosto alle ore 17 al Teatro San Filippo dell’Aquila, nell’ambito del Festival “Risonanze al San Filippo” e del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.

Il luogo è parte stessa del racconto. Gravemente danneggiato dal terremoto del 2009, il Teatro San Filippo è tornato alla comunità nel 2026 dopo diciassette anni, diventando uno dei simboli della rinascita culturale del capoluogo abruzzese. Qui sarà proiettato “Le note della Terra”, documentario diretto da Beatrice Corti e prodotto da Terzo Tempo Film, che segue l’esperienza di Francesco Mammola, musicista originario di Pescocostanzo e fondatore dell’Accademia Musicale dell’Alto Sangro. Una storia che parte dalla musica per interrogarsi sul ruolo che arte, cultura e trasmissione dei saperi possono avere nel creare relazioni e nuove opportunità nei territori delle aree interne. Il film è il secondo episodio della serie documentaristica “Energie in Movimento”, dedicata ai processi di trasformazione e rigenerazione dei territori attraverso le esperienze e le persone che li abitano.