Antonello da Messina, il sociologo Francesco Pira sul furto: "Non esaltiamo nuovi Arsenio Lupin, serve responsabilità"

“È successo quello che temevo: una narrazione che sarà replicata in tutto il mondo, che esalta i malfattori che hanno rubato le opere, come è successo per il Louvre. Ma è importante per il nostro Paese recuperare senso di responsabilità. Per quello che è successo e per come è successo”. Così Francesco Pira, professore di sociologia all’Università di Messina, commenta il furto delle opere di Antonello di Messina al MuMe, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. “Ovviamente non mi riferisco alle cronache giornalistiche, ma a quello che sta girando sui social network, dove meme, satira, opinioni in libertà stanno contribuendo a non comprendere effettivamente il valore di una perdita incredibile del nostro patrimonio che, se non recuperato, non potremo mettere più a disposizione dell’umanità”, aggiunge.

“Tutti – prosegue il professor Pira – stanno evidenziando la falla nei sistemi di sicurezza, sia i sistemi d’allarme, le teche e le porte blindate, che i nuovi Arsenio Lupin a Messina hanno bypassato senza alcuna difficoltà. Come per il furto dell’oro di San Gennaro, il tutto è avvenuto durante una festa religiosa popolare molto sentita dalla popolazione messinese, provata da un lutto recente. Le opere rubate peraltro hanno già superato la prova del terremoto di Messina”.

“Ma se andiamo oltre il fatto di cronaca – insiste Pira – la mia paura è che manca una visione. Lavoro a Messina dal 2013 e mi sono sempre chiesto, manifestando questa mia opinione in molti interventi pubblici e convegni, come mai i tantissimi croceristi che arrivano al porto non vengono indirizzati al Museo dove ci sono queste stupende opere di Antonello da Messina, ma vengono portati in pullman a Savoca per visitare il bar dove è stato girato il film ‘Il Padrino’, lo stereotipo della Sicilia mafiosa nel mondo”. “Mi auguro che le opere possano al più presto tornare al MuMe, ma al contempo – conclude il sociologo – venga avviata una riflessione su come valorizzarle e come custodirle”.