“Sii Luce, Non Farfalla”, esce il romanzo d’esordio di Alessandro Falcinelli

Il viaggio di metamorfosi dall’apparenza all’autenticità. Alessandro Falcinelli, oggi funzionario italiano presso le istituzioni europee a Bruxelles, pubblica il suo romanzo d’esordio “Sii Luce, Non Farfalla”. Un’autofiction coraggiosa che esplora il peso delle aspettative familiari, il coming out, la vittoria a “Il Gay più bello d’Italia” e la ricerca di sé oltre le etichette, arricchita da un percorso interattivo per il lettore.



“Sii Luce, Non Farfalla”

Il libro è disponibile su Amazon sia con il titolo italiano sia con il rispettivo titolo inglese “Be Light, Not a Moth”. L’opera offre una potente e lucida riflessione sul passaggio cruciale da un’esistenza vissuta per compiacere gli altri a una vita guidata dalla propria verità interiore.

Il protagonista è un uomo che, dall’esterno, incarna l’immagine perfetta del successo: una solida carriera internazionale a Bruxelles, un’estetica impeccabile. Ma dietro questa scintillante vetrina si nasconde il vuoto. Nato a Livorno in una famiglia dominata da un padre autoritario — che misurava l’amore e il valore dei figli esclusivamente attraverso la vittoria e il successo economico — l’autore ripercorre le tappe di una giovinezza vissuta come “figlio trofeo”.

Da un’infanzia emotivamente repressa si passa a dieci anni di disciplina feroce nel pattinaggio in linea a livello agonistico, fino alla drastica decisione di sfilarsi i pattini a un passo dai Campionati Europei per riappropriarsi della propria vita. Il cuore del romanzo affronta un momento di svolta cruciale: la complessa e dolorosa conquista della propria identità e il coming out all’interno di una famiglia patriarcale. Un percorso di accettazione e visibilità che ha trovato un momento di forte esposizione pubblica con la vittoria del titolo nazionale di “Il Gay più bello d’Italia” (Mr Gay Italia) nel 2016, un’esperienza qui raccontata non come un traguardo di pura vanità, ma come un’importante affermazione di libertà personale. Attraverso amori intensi e distruttivi, conflitti fraterni e il legame profondo con una madre d’alta sensibilità, il romanzo descrive la dolorosa ma necessaria metamorfosi da “farfalla” — che vive solo del riflesso e del calore altrui — a “luce” (o fonte), capace finalmente di generare la propria energia e splendere anche nel silenzio.



Chi è Alessandro Falcinelli

Alessandro Falcinelli (Livorno, 1986) ha gareggiato a livello nazionale nel pattinaggio in linea ed è stato eletto “Il Gay più bello d’Italia” nel 2016. Pittore, collezionista e appassionato d’arte, vive e lavora a Bruxelles all’interno del contesto istituzionale europeo. ‘Sii Luce, Non Farfalla’ è il suo primo romanzo autobiografico. Falcinelli è nato a Livorno, sulla costa toscana, e oggi vive a Bruxelles, dove si occupa di affari istituzionali internazionali. Molto prima di diventare uno scrittore, è stato un pattinatore di velocità di livello nazionale, uno studente a Firenze e una figura di riferimento nella scena milanese della moda e del design: ogni vita una costruzione meticolosa, ciascuna un po’ troppo perfetta per essere del tutto onesta.