Capri, 500 droni illuminano la notte di San Lorenzo

Uno show di droni ha illuminato il cielo di Capri la notte di San Lorenzo. Il 10 agosto al Porto Turistico dell’isola, in occasione della XXII edizione di San Lorenzo al Porto, è tornato lo spettacolo dedicato all’anima di Capri tra intrattenimento, arte e innovazione. Cinquecento droni hanno trasformato il cielo di Marina Grande in un suggestivo racconto luminoso che ha ampliato il percorso iniziato lo scorso anno, tra arte, luoghi iconici, folklore e tradizioni, in cui hanno trovato spazio anche la Medusa di Jago, in occasione dell’apertura del Jago Museum Capri, e l’omaggio a Peppino di Capri e Guido Lembo. L’edizione 2026 dell’evento ha visto anche esibirsi in concerto Antonello Venditti, che ha ripercorso i suoi brani più celebri.