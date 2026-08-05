Roma, scoperto edificio del II secolo sotto Villa Celimontana: forse è una caserma dei pompieri

Una caserma dei vigili del fuoco del II secolo proprio sotto Villa Celimontana. Potrebbe essere questo l’eccezionale ritrovamento dovuto ai lavori di rifacimento di un muraglione che sostiene Villa Celimontana a Roma. Durante gli scavi sono stati infatti rinvenuti i resti di un edificio risalente al secondo secolo dopo Cristo e che si presuppone possano far parte di una caserma dei pompieri. A presentare lo scavo alla stampa Daniela Porro che guida la Soprintendenza speciale di Roma: “Questo qui è uno dei nostri 152 interventi PNRR della missione Caput mundi – spiega Porro durante la visita allo scavo – la realizzazione di questo intervento qui a Villa Celimontana per rinforzare il muro della ex Villa Mattei ha portato al ritrovamento eccezionale di otto ambienti, di cui cinque completamente scavati, tre ancora in parte da scavare, che presentano un apparato decorativo eccezionale con mosaici pavimentali. Sono stati trovati anche dei resti di decorazione ad affresco”.

“Parliamo di un edificio del II secolo dopo Cristo che è stato rimaneggiato anche nel terzo secolo – ha spiegato invece Simona Morretta, archeologa e responsabile dello scavo a Villa Celimontana – sicuramente legato a una committenza importante vista la straordinaria qualità della decorazione”. “Gli scavi – prosegue – hanno riportato alla luce degli splendidi mosaici, nella sala più grande ne abbiamo due sovrapposti, quello sotto l’abbiamo potuto vedere scavando in una lacuna di quello superiore, quello più antico invece ha una decorazione vegetale forse a rami di vite con grappoli d’uva e anche delle zampette che potrebbero essere animali, si vede solo per un pezzettino neanche un metro quadro”.