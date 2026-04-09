Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 9 aprile 2026

Ultima ora

Roma: da domani al via il Festival del Verde e del Paesaggio

Roma: da domani al via il Festival del Verde e del Paesaggio
Lorenza Ferraiuolo
Lorenza Ferraiuolo
Seguici su Google Discover

Per tre giorni il giardino pensile dell’Auditorium Parco della Musica di Roma si trasforma in un luogo di incontri, esperienze, installazioni e percorsi

Le città contemporanee hanno separato ciò che un tempo era in relazione: natura, spazio domestico e vita quotidiana. Dal 10 al 12 aprile il Festival del Verde e del Paesaggio in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, prova a ricucire questo legame.

Venerdì 10 aprile si apre la XV edizione del Festival del Verde e del Paesaggio: per tre giorni il giardino pensile dell’Auditorium Parco della Musica di Roma si trasforma in un luogo di incontri, esperienze, installazioni e percorsi dove ciascun visitatore può trovare il proprio modo di abitare il paesaggio. Il tema centrale del Festival 2026 è ‘Fare parentele’ – ovvero osservare, capire e sperimentare come si costruiscono relazioni tra viventi, partendo dalla constatazione che la città non è soltanto un insieme di edifici e infrastrutture, ma un ecosistema abitato da molte forme di vita e che progettare il paesaggio oggi significa lavorare sulle interazioni tra tutti gli elementi che lo compongono. Ognuno dei sei percorsi proposti ai visitatori è un invito a ripensare città, casa e giardino come parti di un unico sistema vivente, in cui alberi, acqua, suolo, insetti e comunità umane partecipano insieme agli equilibri urbani e domestici.

Il Festival si sviluppa attraverso sei percorsi tematici pensati per trasformare questo approccio in esperienze concrete con più di trenta incontri che per tre giorni esplorano un diverso aspetto: fare parentele con la città, fare parentele con casa e giardino e fare parentele tra viventi. L’installazione ORTO dell’artista Ciriaco Campus accoglie i visitatori all’inizio della passeggiata tra le molte anime del Festival. È uno dei progetti speciali della XV edizione: cumuli di detriti edili formano strutture da cui emergono ortaggi vivi. Un’immagine potente che mette in relazione distruzione e rinascita, suggerendo che anche dalle macerie può nascere una nuova forma di vita.

Roma: da domani al via il Festival del Verde e del Paesaggio

I sei percorsi

Ripensare la città. Idee e progetti per trasformare strade, cortili e quartieri. Le città non si progettano solo attraverso grandi interventi. Spesso prendono forma grazie ad azioni puntuali che intrecciano il rapporto tra spazio urbano, natura e vita quotidiana. In questo percorso, architetti, urbanisti e paesaggisti mostrano come leggere la città e immaginarne trasformazioni possibili.

Coltivare il giardino. Lezioni e incontri per far funzionare bene un giardino. Giardinieri, botanici, paesaggisti, vivaisti e agronomi spiegano come scegliere le piante, leggere il suolo e prendersi cura di uno spazio verde nel tempo. Il giardino diventa un laboratorio di convivenza tra natura e città, dove ogni elemento contribuisce a creare equilibrio. Una passeggiata tra i vivai, guidata da un garden designer, permette di mettere subito in pratica queste conoscenze.

Abitare la casa. Incontri, idee e pratiche per ripensare luce, piante e clima domestico. Architetti, designer e progettisti mostrano come la casa sia un piccolo ecosistema: il modo in cui viviamo gli spazi influenza il nostro ritmo, il nostro benessere. Luce naturale, piante, materiali, aria e temperatura contribuiscono ogni giorno all’equilibrio dello spazio domestico. Il verde cittadino non vive solo nei grandi paesaggi che attraversano lo spazio urbano, ma anche nelle terrazze, nei balconi e nei piccoli giardini privati, dove la natura entra nella vita quotidiana e trasforma il modo in cui abitiamo gli spazi. Qui il Festival propone un’esperienza guidata: insieme a un garden designer e a una interior designer, i visitatori attraversano otto balconi progettati come micro-paesaggi urbani, osservano da vicino luce, piante, esposizione e materiali e scoprono come trasformare anche piccoli spazi in ambienti vivi e abitabili.

Mangiare il paesaggio. Incontri e degustazioni con produttori, chef, vini, fiori e tradizioni per raccontare Roma nel piatto. Il cibo è cultura, ciò che arriva nel piatto è il risultato di decisioni, economie, territori.Sette degustazioni guidate per conoscere i prodotti della campagna romana: “assaggiare” il paesaggio per imparare a riconoscere, dentro un sapore, un luogo preciso, suoli, climi, gesti, saperi, per capire cosa racconta del territorio. C’è anche uno spazio per i fiori eduli, che non sono un vezzo da chef, ma un ingrediente agricolo vero, con sapori che variano dal piccante al citrico, dall’erbaceo all’amaro. Un Flower Sommelier guida l’assaggio: si osserva il colore, si sente il profumo, si morde il petalo.

Passeggiare tra i mercati. Qui il Festival diventa esperienza. Non semplici aree espositive, ma spazi in cui incontrare chi coltiva, progetta e produce, e capire come cambiano il nostro modo di abitare la natura. Nello Slow Plants Market, dedicato ai coltivatori indipendenti e sostenibili, 43 vivai accompagnano i visitatori nella scelta di specie adatte al clima, resistenti al caldo e amiche degli impollinatori. Nell’Outdoor Living Village, con 65 espositori, arredi e oggetti mostrano come ripensare il rapporto tra casa e spazio esterno. Infine, conserve, infusi, erbe essiccate, formaggi, miele, olio, verdure: 7 coltivatori diretti danno vita con la loro presenza all’Organic Market. Passeggiare tra i mercati significa scoprire storie, fare domande, trovare ispirazione e portare con sé qualcosa che continuerà a crescere.

Esplorare in famiglia. Lo spazio dedicato alle famiglie e ai più piccoli è ispirato al libro “Il Barone rampante” di Italo Calvino nel quale lo scrittore racconta la storia di Cosimo, il ragazzo che un giorno sale su un albero e decide rimanere per sempre a osservare il mondo da lassù. Tutte le 13 attività proposte prendono le mosse da citazioni del romanzo e invitano bambini e famiglie a osservare la natura come un sistema di relazioni tra alberi, animali, vento e stagioni. Come ogni anno, la mattina del 10 aprile, in coincidenza con l’apertura, è dedicata all’iniziativa “La Giornata del Verde” rivolta ai bambini delle scuole primarie di Roma. Studenti e insegnanti partecipano a laboratori e attività pratiche per scoprire da vicino piante, suolo, insetti, acqua e biodiversità urbana. Non ci sono lezioni frontali: i bambini sono invitati a osservare, toccare, riconoscere.

Roma: da domani al via il Festival del Verde e del Paesaggio

Tra i momenti più attesi – nello spazio dell’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale all’interno del Festival – il confronto sul futuro degli alberi romani con il talk “Roma può diventare più fresca? La sfida delle foreste urbane” e il dibattito su uno dei simboli più iconici della capitale: “I pini di Roma. Simbolo da difendere o paesaggio da ripensare?”, con la partecipazione dell’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi insieme a studiosi e agronomi. Paesaggio, politiche urbane e cura ecologica sono al centro delle tre giornate di formazione promosse dall’Ordine degli Architetti di Roma e dall’AIAPP. Gli incontri mettono a fuoco la necessità di ricostruire relazioni tra città e natura, declinate in tre parole chiave: interazioni, alleanze, azioni. Il Festival del Verde e del Paesaggio si conferma così un osservatorio sulle trasformazioni delle città contemporanee. Le città ci hanno insegnato a separare. Questo Festival prova a rimettere tutto in relazione. Il Festival del Verde e del Paesaggio è realizzato in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, insieme ad AMA, OAR – Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia e AIAPP – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, che contribuiscono allo sviluppo dei contenuti e del programma. La Giornata del Verde è realizzata in collaborazione con ACEA Ambiente. Tra i partner culturali, Fondazione Treccani Cultura, MAXXI e Museo Orto Botanico di Roma. Il Festival prende forma anche grazie a Ethimo, partner tecnico dell’intera manifestazione, checonferma per l’undicesimo annoconsecutivo il proprio supporto. Il progetto dei balconi è realizzato con il supporto di Fleur Garden, insieme ad alcune aziende dell’Outdoor Living Village che hanno contribuito agli allestimenti. L’installazione ORTO è realizzata con il supporto tecnico di Vivai Graziella. 

© Riproduzione Riservata